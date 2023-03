Upadek Credit Suisse. Co dalej z tysiącami pracowników banku w Polsce?

"Fakt" wskazuje, że Credit Suisse w swoich dwóch polskich oddziałach w Warszawie i we Wrocławiu zatrudnia ok. 6,2 tys. osób, głównie inżynierów i informatyków . "Najwięcej osób - blisko 5,2 tys. - pracuje we Wrocławiu, obsługując klientów w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie" - czytamy.

Credit Suisse przestanie istnieć. Niepewny los pracowników w Polsce

Credit Suisse zapewnia, że w marcu pracownicy otrzymają wynagrodzenia i premie tak, jak to miało miejsce do tej pory. Szefa biura prasowego szwajcarskiego banku w Europie Nick Probert w ramach odpowiedzi na pytanie "Faktu" o to, co dalej, wskazał na komunikat na stronie instytucji. W informacji podkreślono, że "w celu bezproblemowej integracji Credit Suisse z UBS oczekuje się, że UBS wyznaczy kluczowy personel Credit Suisse tak szybko, jak będzie to prawnie możliwe".