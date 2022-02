USA oferują Ukrainie pożyczkę. Sekretarz stanu ujawnił kwotę

Obcy 37 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Gwarancje kredytowe to nie POMOC ! TO ROZBUJ! Takie gwarancje dają na zakup konkretnych towarów u siebie, z tym ze nie tylko wspierasz w tedy obcy przemysł kupując to co wytworzono u innych, to jeszcze dług kredytowy musisz ZWRÓCIĆ !