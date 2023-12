Wakacje kredytowe po nowemu. Tusk podał szczegóły

Co z wakacjami kredytowymi? Donald Tusk ujawnia szczegóły

Szef PO zaznaczył, że jego partia pracuje nad projektem, który będzie miał na celu zabezpieczenie interesów kredytobiorców. - Banki muszą być gotowe na taki projekt, który nie będzie pewnie przez nie entuzjastycznie przywitany . Przewiduję, że ten projekt końcowy będzie obejmował o wiele większą grupę ludzi, niż w tym projekcie restrykcyjnym, ale chyba nie będzie aż tak drogi, jak proponuje to Morawiecki, bo musimy brać też pod uwagę źródła finansowania, to jest niezbędne - stwierdził Tusk.

Twórcy tego projektu argumentowali, że proponowane rozwiązanie zapewni, że z zawieszenia spłaty raty kredytu skorzystają gospodarstwa domowe, dla których obciążenie spłatą zwiększonych rat kredytowych jest rzeczywiście duże i nie są one w stanie płacić rat kredytu i pokrywać innych zobowiązań. "Wprowadzenie takiego ograniczenia jest społecznie sprawiedliwe, gdyż wsparcie powinno trafiać do osób naprawę go potrzebujących i zgodnie z postulatami ekonomistów" - podkreślono.

W połowie listopada, do Sejmu trafił rządowy projekt noweli ustawy o wakacjach kredytowych, który został ponownie przyjęty przez Radę Ministrów. W projekcie tym zaproponowano wprowadzenie ograniczenia katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Uprawnienie to miałoby przysługiwać co do zasady kredytobiorcom, jeśli kwota kapitału udzielonego im kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł.