Wakacje kredytowe z poślizgiem. Kontrowersje wokół kryteriów

Wakacje kredytowe po nowemu. Znowu

"W załączonym projekcie dokonano zmiany wskazanych okresów, w których przysługiwało będzie zawieszenie obowiązku dokonywania płatności rat kredytu hipotecznego . W związku z koniecznością procedowania procesu legislacyjnego proponuje się, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze dwóch miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów - w wymiarze miesiąca w każdym kwartale" - napisał Domański.

Domański napisał też, że zmianie uległ termin wejścia w życie proponowanych przepisów, co jest związane z trwającym procesem legislacyjnym. "W związku z tym obecnie przewiduje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r., co powinno pozwolić na dokończenie procesu legislacyjnego, a regulacje przejściowe zawarte w projekcie zapewnią kredytodawcom oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego czas na dostosowanie systemów IT do wprowadzanych zmian prawnych" - przekazał.