Weekendowe przerwy w największych bankach. Sprawdź, czy musisz się przygotować

Już w piątek prace serwisowe rozpocznie Bank Pocztowy, którego klienci już od godziny 21:35 w piątek (25 września) do godziny 14:00 w sobotę (26 września) napotkają na utrudnienia w korzystaniu z bankowości internetowej oraz mobilnej.

Podobne problemy czekają na klientów mBanku, którzy utrudnienia napotkają już w najbliższą niedzielę (27 września). Pomiędzy godziną 2:00 a 9:00 niedostępna będzie aplikacja mobilna oraz płatności za zakupy w internecie. Jednocześnie od godziny 2:00 do 7:00 nie będą dostępne płatności kartą oraz wypłata gotówki z bankomatów.

Przerwy w niedzielną noc zapowiedział także Getin. Klienci korzystający z systemów bankowości internetowej oraz mobilnej muszą przygotować się wtedy na utrudnienia., które potrwają od północy do godziny 6:00.

Prace serwisowe zapowiedział także Alior Bank. W piątek od godz. 18.00 do godziny 18:00 w sobotę (26 września) klienci mogą napotkać na utrudnienia podczas korzystania z bankowości internetowej oraz mobilnej. Godzinę później od 23:00 systemy zostaną wyłączone z użytku do niedzieli do godziny 7:00.