mBank rozczarował wynikami. Sto tysięcy nowych klientów kosztowało

O 14 proc. wzrosły w kwartale wydatki mBanku na marketing do 33 mln zł. To łącznie z rozbudową sieci placówek o osiem tylko w trzecim kwartale i o 22 w ciągu roku pomogło w pozyskaniu prawie 100 tys. nowych klientów i wzroście udziałów rynkowych. W bankowości detalicznej udział w kredytach wzrósł do 6,4 proc. w trzecim kwartale z 6,3 proc. w kwartale drugim (rok do roku spadł z 6,5 proc.), a w depozytach do 6,2 proc. z 6 proc. (rok temu 6 proc.). Udziały rynkowe w kredytach korporacyjnych wzrosły do 6,5 proc. z 6,2 proc. rok temu.