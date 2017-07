Kolejny bank opuszcza Londyn. Morgan Stanley wybiera Frankfurt

Fot. Nicolas Scheuer/wikimedia (CC BY-SA 2.5)

Brexit drenuje londyńskie City. Kolejny globalny bank zdecydował się przenieść część pracowników z Londynu. 200 miejsc pracy powstanie we Frankfurcie, a 100 w innych miastach Wspólnoty - między innymi w Paryżu i Dublinie.

Morgan Stanley przeniesie część swojego europejskiego biura pośrednictwa w handlu detalicznym z Londynu do Frankfurtu - podaje Bloomberg. Jak wyjaśnia portal, wymaga to przesunięcia około 300 miejsc pracy. Dwie trzecie stanowisk powstanie w Niemczech.

Decyzję tego banku poprzedziła informacja o podobnej decyzji Citigroup Inc. Do niemieckiego miasta firma może przenieść z Londynu nawet 150 pracowników. Citigroup rozważało ten ruch przez ostatnie kilka miesięcy. Pod uwagę grupa brała lokalizacje w Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Francji i Holandii – pisze Bloomberg. Ostateczny wybór padł na Frankfurt. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd firmy. Ma to się odbyć jeszcze w tym tygodniu.

Drenaż Londyńskiego City

Po tym, jak brytyjska premier Theresa May rozpoczęła formalny proces wyjścia z UE, największe banki i instytucje finansowe przygotowują się do przeniesienia części operacji z Londynu na kontynent – podaje Bloomberg. Jak oszacował JPMorgan, trzy czwarte z 16 tys. brytyjskich pracowników obsługuje klientów z UE.

Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, Jamie Dimon, dyrektor generalny JPMorgan, podczas konferencji w Paryżu przyznał, że już następnego dnia po Brexicie będzie zmuszony przenieść setki miejsc pracy z Londynu na kontynent.

Ale, jak przewiduje, na tym nie koniec. - Unijne procedury zmuszą firmy z siedzibą w Londynie do przeniesienia znacznie większej liczby pracowników, niż zakładano - przestrzega.

Jak podaje CNN Money, operacje bankowe JP Morgan w zakresie bankowości inwestycyjnej UE będą prawdopodobnie odbywać się, podobnie jak w przypadku Citygroup, głównie we Frankfurcie. Obsługa depozytów ma być zlokalizowana w Dublinie, a usługi skarbowe - w Luksemburgu.

To do tych trzech miast mają przenieść się finansiści z Londynu odpowiedzialni za obsługę klientów z Unii.

Już w marcu Goldman Sachs poinformował, że wdraża plan opuszczenia Londynu. Bank zamierza przenieść swoje centrum finansowe do Wspólnoty. Już inwestuje w nieruchomości i zaplecze, a w ciągu najbliższych 18 miesięcy przeniesie setki pracowników na kontynent.

Już zawczasu, przenosząc ciężar działań z Londynu na kontynent, bank ma, zdaniem prezesa Richarda Gnodde, zapewnić ciągłość operacji obsługi klientów.

Goldman Sachs ma licencje bankowe we Francji i Niemczech oraz biura w kilku miastach europejskich. Już wcześniej zapowiadał, że jeśli Królestwo zdecyduje się opuścić Wspólnotę, bank przeniesie się na kontynent.

- W ciągu najbliższych 18 miesięcy będziemy modernizować te obiekty, zajmiemy im dodatkową przestrzeń, będziemy zwiększać liczbę pracowników i infrastrukturę wokół tych obiektów – powiedział Gnodde cytowany przez Reutersa.

Przypomnijmy, że aż 8 proc. PKB Wielkiej Brytanii wypracowuje właśnie sektor finansowy. Warto zauważyć, że zatrudnienie w bankowości stanowi 3,4 proc. całego brytyjskiego rynku pracy. Opuszczenie City przez zagraniczne banki będzie oznaczać utratę jego znaczenia, a co za tym idzie - w perspektywie paru lat - nawet upadek.

Frankfurt miastem finansów

Frankfurt ma szansę po Brexicie stać się nową stolicą finansową Europy. Miasto to w ostatnich tygodniach wybrały również inne firmy. Wśród nich są Standard Chartered, Nomura Holdings Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. oraz Daiwa Securities Group Inc.

Również Deutsche Bank AG przygotowuje się do przeniesienia znacznej części aktywów handlowych i bankowości inwestycyjnej, obecnie prowadzonych w Londynie, do rodzinnego miasta - Frankfurtu. Już działa tu EBC i BaFin.