Nowa usługa PKO BP. Walutę wymienisz w banku przez internet

Fot. Bartosz Wawryszuk W ramach kantoru klienci indywidualni mają możliwość zawierania transakcji dla 28 par walutowych

PKO Bank Polski udostępnił w serwisie transakcyjnym usługę kantoru online. Klienci mogą wymieniać waluty w czasie rzeczywistym, a rozliczenie transakcji następuje natychmiast.

- Kantor to proste i intuicyjne narzędzie, które umożliwia szybką i bezpieczną wymianę walut online, w ramach jednego serwisu transakcyjnego iPKO. To kolejny krok w rozwijaniu naszych usług dla klientów indywidualnych. W połączeniu z innymi produktami, takimi jak karta wielowalutowa, kantor pozwala jeszcze lepiej zarządzać swoimi finansami i obsługiwać codzienne płatności w walutach obcych - powiedziała dyrektor Departamentu Produktów Skarbowych Agnieszka Stachnio.

W ramach kantoru klienci indywidualni mają możliwość zawierania transakcji dla 28 par walutowych. Usługa jest dostępna w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 23.00. Umożliwia łatwą i szybką wymianę walut po atrakcyjnych kursach, pomiędzy rachunkami prowadzonymi w PKO BP.

PKO BP chce wspierać polskie firmy

Rozliczenie transakcji przebiega automatycznie, a środki natychmiast pojawiają się na wskazanym rachunku. Dodatkowo klienci mogą śledzić wykresy walutowe online oraz korzystać z powiadomień/alertów SMS, w momencie, gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom. Przelewy w euro i CHF zlecone za pośrednictwem kanałów elektronicznych (serwis internetowy, serwis telefoniczny) są bezpłatne, podano również.

"Dostęp do kantoru i możliwość obserwowania kursów mogą uzyskać wszyscy użytkownicy iPKO. Do zawierania transakcji konieczne jest posiadanie rachunków walutowych. Każdy pełnoletni klient banku może otworzyć taki rachunek szybko i prosto w serwisie transakcyjnym, w następujących walutach: dolary amerykańskie, franki szwajcarskie, euro, funty brytyjskie oraz korony norweskie, szwedzkie lub duńskie. Za rachunek walutowy nie jest pobierana miesięczna opłata, gdy jest wydana do niego karta debetowa (w zależności od konta opłata roczna wynosi: 6 euro, 8 USD, 5 GBP). Karta debetowa wydawana jest do rachunków prowadzonych w USD, euro, GBP" - czytamy w komunikacie.

PKO BP oferuje posiadaczom kont Aurum i Platinium II bezpłatną kartę wielowalutową do konta walutowego. Do karty debetowej wydanej do konta złotowego można podłączyć w serwisie iPKO jednocześnie nawet do siedmiu rachunków walutowych. Rozliczenie wypłat i płatności kartowych w jednej z tych walut odbywa się automatycznie na właściwym rachunku walutowym. Wystarczy zasilić konto walutowe np. w kantorze PKO BP, wtedy transakcje rozliczane są bezpośrednio w walucie obcej, a klient nie musi ponosić kosztów przewalutowania.

Dotychczas z analogicznej usługi wymiany walut online w PKO BP mogli korzystać klienci firmowi i korporacyjni w ramach usługi iPKO dealer.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.