Oficjalnie nie ma już BZ WBK. Bank zarejestrowany jako Santander

Fot. wp.pl Zmiany syzldów w całej Polsce już ruszyły.

Sąd zarejestrował w piątek zmianę nazwy Banku Zachodniego WBK na Santander Bank Polska. Kolejnym krokiem będzie rebranding i zmiana szyldów. Z piątku na sobotę możliwe są utrudnienia dla klientów korzystających z bankowości internetowej i mobilnej.



"Zarząd banku informuje, że otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 7 września 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zmian Statutu Banku, przyjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie banku z dnia 16 maja 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Zarejestrowana zmiana statutu banku obejmuje zmianę nazwy banku oraz przeniesienie jego siedziby z Wrocławia do Warszawy. Nowy adres to: al. Jana Pawła II 17, Warszawa.

Oficjalny start kampanii rebrandingowej bank zapowie w piątek wieczorem, a w poniedziałek

10 września przedstawi szczegóły zmiany marki.

BZ WBK ogłasza nową strategię. 100 tys. nowych klientów w ciągu dwóch lat

Santander podkreśla, że zmiana nazwy, logo oraz siedziby nie wymaga od klientów podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań. Wszystkie umowy z BZ WBK pozostają w mocy, bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów. Nie zmieniają się również numery rachunków bankowych, terminy ważności kart, numery PIN czy hasła do usług bankowości internetowej i mobilnej.

Bank w ten weekend planuje zmianę wyglądu oddziałów oraz usług bankowości internetowej i mobilnej. Placówki bankowe, serwisy informacyjne i transakcyjne oraz aplikacje mobilne zyskają nową kolorystykę, wygląd i - jak zapewniają przedstawiciele banku - lżejszą, bardziej intuicyjną nawigację i użyteczność, która ma być wygodniejsza i prostsza dla klientów.

W piątek od godz. 23.30 do soboty do godz. 12.00 bank zapowiada przerwę aktualizacyjną, podczas której będą trwały prace dostosowujące portale do nowej kolorystyki. Strona informacyjna oraz usługi bankowości internetowej i mobilnej będą w tych godzinach niedostępne dla użytkowników.

Zgodnie z planem, nowa strona internetowa santander.pl oraz usługi bankowości internetowej i mobilnej powinny być ponownie dostępne dla klientów od soboty, od godz. 12:00. W tym czasie będą mogli bez przeszkód korzystać z płatności kartami oraz bankomatów/wpłatomatów. Z zastrzeżeniem jednak, że z uwagi na konieczność dostosowania ekranów w bankomatach do nowych wymagań, mogą występować chwilowe przerwy w pracy poszczególnych urządzeń.

- Zmiana marki i zmiana nazwy to długoterminowa inwestycja. Chcemy ją rozpocząć w trzecim kwartale tego roku, po formalnej rejestracji w KRS. Koszty zamierzamy rozłożyć na 2 lata - zapowiadał już w kwietniu prezes BZ WBK Michał Gajewski.

Szacowane całkowite koszty rebrandingu z BZ WBK na Santander Bank Polska wyniosą od 60 do 70 mln zł.

Bank Zachodni WBK już od 2011 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 132 mln klientów w 13,7 tys. oddziałów na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku.

Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji. Z kolei BZ WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Pod względem wartości zgromadzonych aktywów zajmuje trzecią pozycję.