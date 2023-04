Oto ile zarobiły polskie banki w 2022 r. Kwota robi wrażenie

Zobacz także: 17.03 Program Money.pl | Niegospodarność w finansach PiS. "To jest droższe o 1 mld zł"

Nie wszystkie banki zakończyły jednak ten rok na plus.

W 2022 r. wzrosły zarówno wartość kredytów, jak i wartość depozytów

Kredyty dla przedsiębiorstw należały w większości do dużych przedsiębiorstw (50,9 proc. całości kredytów dla przedsiębiorstw). Pod względem produktowym największy udział w kredytach przedsiębiorstw wykazywały kredyty operacyjne (168,9 mld zł, wzrost o 14,5 proc.) i kredyty inwestycyjne (152,2 mld zł, więcej o 7,5 proc.). Kredyty przedsiębiorstw przeznaczone na nieruchomości osiągnęły wartość 71,1 mld zł (wzrost o 5,6 proc.).

Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. wartość depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 1 823,1 mld zł (o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej), z czego 89,8 proc. należało do sektora niefinansowego, a 10,2 proc. do sektora instytucji rządowych i samorządowych. W strukturze depozytów sektora niefinansowego 69,3 proc. stanowiły depozyty bieżące. Udział depozytów terminowych zwiększył się do 30,7 proc. (o 13,6 p. proc.).