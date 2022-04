Wzrost stóp procentowych uderzył w multidłużników

Hmmm 59 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Czyli jednak zdecydowanie kryptowaluty jako sposób na życie i przetrwanie ? No bo jak się patrzy na rachunki, podatki, spadek sprzedaży mieszkań, braki żywności przez wojnę i raty kredytowe to wahania cen kryptowalut to drobiazg ... może anonimowe kryptowaluty typy epic będą rozwiązaniem polskich problemów, bo wściekłość na świecie na administrację państw i banki narasta ( ostatecznie to rządy i banki doprowadziły do wojny w Europie tak na zdrowy rozum, a nie społeczeństwa państw i co gorsza nie wiadomo kiedy to się skończy ). Mylę się ?