"Miotła" dotarła do kolejnej spółki. Kadrowe trzęsienie ziemi w dużym banku

"Żelazna miotła" dotarła do Alioru

Będą konkursy na członków zarządu Alior Banku

Tymczasowo do kierowania pracami banku delegowany z rady nadzorczej został Artur Chołoda. Obejmie on stanowisko wiceprezesa. Właściwy skład władz Alior Banku wyłonią jednak konkursy.

Wiadomo też, do kiedy te postępowania mają się zakończyć. Bank ujawnił to w informacji o delegowaniu Chołody. Jak czytamy, ma on piastować nowe stanowisko "od dnia 15 maja 2024 r., do dnia 14 sierpnia 2024 r., z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia delegacji".