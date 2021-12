Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Rolnicy i banki krytykują nowelizację

Chodzi dokładnie o nowelizację ustawy z dnia 2 grudnia. Zrezygnowano w niej z przeniesienia do kodeksu postępowania cywilnego dotychczasowego przepisu § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji do kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym "przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika".