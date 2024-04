Zmiany w PKO BP. Wybrano wiceprezesów w największym polskim banku

Dodano, że "wszystkie powołania do zarządu banku nastąpiły na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 26 marca 2024 r.".

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę o zakończeniu 21 kwietnia delegowania Macieja Cieślukowskiego, członka rady nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu banku.

Zmiany w PKO BP

Marek Radzikowski to doktor ekonomii, kierownik Zakładu Badań nad Wzrostem Gospodarczym Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca przedmiotów data science, autor wielu publikacji ekonomicznych, w tym dwóch książek. Z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie w SGH na kierunku finanse i bankowość, a następnie studia MBA w ramach programu The Community of European Management Schools (CEMS).