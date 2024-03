Poczta Polska w zapaści. Szykują wielkie cięcia. Oto plany

Poczta Polska planuje cięcia

"Kwoty mówią same za siebie. Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego to dodatkowy koszt w wysokości blisko 550 mln zł rocznie, co odpowiada wysokości ok. 10 proc. całkowitego budżetu firmy" - "Rzeczpospolita" przedstawia fragment oświadczenia Sebastiana Mikosza, któty pełni obowiązki prezesa Poczty Polskiej.