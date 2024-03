Polacy za to zapłacą. Tyle będzie nas kosztować przywrócenie VAT-u na żywność

Juozas 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

to " podatek na miotów" , aby raczyli zejść z dróg. Da się to wszystko poukrywać, ale ile jeszcze czasu mamy utrzymywać beneficjentów czy to komunizmu ( górnicy) , czy to systemu unijnego prawa rolnego ( " rolnicy") ? Jeśli ktoś sobie nie radzi z prowadzeniem działalności gospodarczej na roli - bankrutuje, jak każdy inny przedsiębiorca. Na tym polega działanie wolnego rynku. A państwo " rolnicy" poszli na monokultury zbożowe , naprodukowali ile bądź, i teraz się dziwią , że nie ma ceny ? Policzmy dokładnie rachunek zysków, bo jeszcze takiego , jak dotąd owi " rolnicy" nie udostępnili. I wtedy może się dziwimy , a może trzeba w ramach optymalizacji struktury produkcji niebożętom pomóc? W każdym razie - doliczyłbym do bilansu koszty mandatów i grzywien, którymi owi " protestujący" powinni zostać bezwzględnie obciążeni. Bo , co do " zielonego ładu" - pełna zgoda z protestującymi - tu ich popieram , bo się na tym nieco znam