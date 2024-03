Poczta Polska w zapaści. Sejm zdecydował. "Projekt ratunkowy"

Za przyjęciem ustawy było 424 posłów, pięciu było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. - To jest projekt ratunkowy dla bardzo ważnej instytucji, którą zna każdy Polak . Poczta jest w zapaści - przekonywał z sejmowej mównicy wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki podczas wcześniejszych dyskusji. - Dzięki tej ustawie będziemy mogli wypłacić pieniądze poczcie, które jej się należą - dodał polityk.

Przyjęty przez Sejm projekt zakłada wprowadzenie mechanizmu wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych przez wyznaczonego operatora pocztowego z 593 do 750 mln zł w 2024 r., i z 651 do 1302 mln zł w 2025 r. W sumie jest to 2,052 mld zł.