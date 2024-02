Władza rzuca koło Poczcie Polskiej. Miliardy złotych na ratunek

Złożony w Sejmie projekt przewiduje wprowadzenie mechanizmu wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych. Zapewnia też podniesienie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa w tym zakresie z 593 mln zł do 750 mln zł w 2024 r., jak również z 651 mln zł do 1244 mln zł w 2025 r. Łącznie daje to 1 mln 944 mln zł.