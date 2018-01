Andrzej Duda w Davos: Google planuje rozwijać działalność w Polsce

Świat biznesu jest zachwycony Polską. A przynajmniej tak wynika ze spotkań, które w szwajcarskim Davos odbył prezydent Andrzej Duda. - Jestem tutaj pierwszy raz jako prezydent Rzeczpospolitej. Budujące jest to, co mogłem usłyszeć o Polsce w ciągu ostatnich kilku spotkań. Dla prezydenta, dla Polaka to przyjemność - mówił. Co globalna finansjera mówi o Polsce?

- Słyszałem w ciągu ostatnich godzin o świetnie rozwijającej się Polsce, o szybko rosnącej gospodarce. I mówili to przedstawiciele biznesu. Jest wśród nich duży optymizm i cieszę się, że polska delegacja przykłada dużą wagę, żeby tutaj być i promować Polskę. Chcemy o niej rozmawiać – zadeklarował prezydent Andrzej Duda na konferencji dla mediów.

Prezydent Duda od poniedziałku przebywa w szwajcarskim Davos, gdzie trwa Światowe Forum Ekonomiczne. Money.pl towarzyszy polskiej delegacji. Relacje ze spotkań można znaleźć w naszym specjalnym serwisie.

O czym w ostatnim czasie rozmawiał prezydent Duda? Głównie o gospodarce. To właśnie ten temat miał też królować podczas obiadu zorganizowanego przez amerykańskiego giganta Google. Na obiedzie pojawił się Sundar Pichai.

- Pytałem o to, jak Google czuje się w Polsce, jak ocenia funkcjonowanie w naszym kraju. Prezes spółki powiedział, że ceni polskich specjalistów, którzy są świetnie przygotowani. Powiedział też, co mnie najbardziej ucieszyło, że Google planuje rozwijać działalność w Polsce i być może stworzy nowe placówki - zdradzał prezydent. Wyjaśniał, że rozmawiał też o najnowszych technologiach, innowacjach, rozwoju gospodarczym.

Na obiedzie z Google pojawił się tez premier Mateusz Morawiecki. Okazję do rozmów z przedstawicielami tej firmy miał też prezes Pekao Michał Krupiński.

- Promocja Polski jest dla mnie najistotniejsza. Koniecznością jest promowanie polskich firm, inwestycji w naszym kraju, przedstawianie Polski jako otwartego miejsca dla inwestorów i inwestycji - mówił. Jednocześnie prezydent Duda przyznał, że konkretne deklaracje na temat biur Google w Polsce nie padły.

- Prezes Google jest zadowolony z działalności w Polsce. Powiedział sam, że planują się rozwijać, ja go o to nie pytałem. Przyjąłem to z radością - opowiadał Andrzej Duda.