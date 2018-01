Morawiecki w Davos: Tu rozmawia się o wielkich sprawach

Fot. East News Polska delegacja w szwajcarskim Davos, bierze udział w najważniejszym wydarzeniu biznesowym świata - World Economic Forum

- Z perspektywy Davos nasze wewnętrzne problemy musiałaby być obserwowane przez szkło powiększające - przekonuje premier Mateusz Morawiecki. Wraz z prezydentem Andrzejem Dudą reprezentują Polskę na Światowym Forum Ekonomicznym w Szwajcarii.

Polska delegacja w szwajcarskim Davos bierze udział w najważniejszym wydarzeniu biznesowym świata - World Economic Forum. Wśród obecnych jest zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki. Są też przedstawiciele NBP (Adam Glapiński) i Banku Pekao (prezes Michał Krupiński) oraz polscy przedsiębiorcy, jak choćby Sebastian Kulczyk.

Dlaczego Davos jest tak ważne, mimo że nie podpisywane są tu żadne umowy, ani nie składa się oficjalnych deklaracji? - Tutaj warto być i się spotykać, aby prezentować polską perspektywę, pokazywać nasze sukcesy, ale czasem i dylematy w dyskusjach z Europą. I to właśnie robimy – podkreślił w wywiadzie dla Polsat News premier Morawiecki.

- Razem z prezydentem Dudą promujemy Polskę. To najważniejsze zadanie – tłumaczył premier i zapewniał, że jest szczęśliwy, że na miejscu jest też prezydent. - Mamy tak wiele spotkań, dzięki którym będziemy mogli wywierać jeszcze silniejszy wpływ na to, jak nasz kraj będzie postrzegany. A już teraz jest bardzo pozytywna atmosfera wobec Polski.

Jak przekonywał w wywiadzie dla Polsat News, o to, co się dzieje w Polsce, pytany jest rzadko. - Sam muszę się przypominać, abyśmy mogli pochwalić się naszymi reformami i skutecznymi rozwiązaniami - stwierdził.

Polska powinna mieć silniejszy głos w Davos. Stać nas na to:

Dodał też, że "z perspektywy Davos nasze wewnętrzne problemy musiałaby być obserwowane przez szkło powiększające. Tu rozmawia się o wielkich sprawach".

W środę premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda uczestniczyli w lunchu organizowanym przez prezesa Google. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele świata polityki, ekonomii i mediów. Jak zaznaczył premier, jest zadowolony, że tak duża firma, jak Google, chce się rozwijać w Polsce.

- Nie chcemy jednak drenażu mózgów naszych specjalistów. Robimy wszystko, aby nasi pracownicy chcieli zostać w kraju. Unikanie podatków to drugi, ważny temat poruszany w rozmowach z potężnymi firmami. Powinny rozumieć, że ich wkład w rozwój to uczciwie płacone podatki - dodał.

Premier odniósł się również do kwestii uproszczeń podatkowych, które mogłyby zwiększyć poziom inwestycji w Polsce.

- Przez najbliższy rok, dwa lata liczymy na znaczne uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Po części już się to udało, choćby dzięki ujednoliceniu zapłaty składek ZUS dla małych i średnich przedsiębiorstw - zaznaczył. - Konstytucja dla biznesu, prawo dla przedsiębiorców, to już w najbliższym półroczu. Przedsiębiorcy dostaną nowe wytyczne do prowadzenia biznesu. Liczę, że to skłoni ich do większego inwestowania - dodał.

W kontekście wizyty w szwajcarskim Davos premier pytany był też o kwestię frankowiczów. - Jako prezes banku przestrzegałem, aby banki nie udzielały takich pożyczek we frankach szwajcarskich - podkreślił.

Jego zdaniem kwestia kredytów w obcej walucie, w tym również i szwajcarskiej, to wciąż problem. - Co prawda dziś płacona rata jest niższa niż jeszcze przed dwoma laty, nie chcę jednak powiedzieć, że tego problemu już nie ma. Jest, ale podejmowane są kolejne działania, które mają zmienić sytuację - zaznaczył premier Morawiecki.