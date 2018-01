Premier Mateusz Morawiecki stawia na negocjacje z Europą, prezydent Andrzej Duda technologie i Chiny. Oto Polska w Davos

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER Na Światowym Forum Ekonomicznym po raz pierwszy pojawi się prezydent Andrzej Duda. W delegację wyjechał też premier Mateusz Morawiecki

Polska wysyła silną reprezentację na Światowe Forum Ekonomiczne do Davos. Premier Mateusz Morawiecki będzie debatował o przyszłości Europy, prezydent Andrzej Duda stawia na technologie, rozmowy o regionie i szanse na głęboką współpracę z Chinami. We wtorek w szwajcarskim kurorcie rozpoczyna się World Economic Forum. To już 48. edycja imprezy dla najważniejszych osób na świecie - polityków i biznesu.

Światowe Forum Ekonomiczne rozpoczyna się we wtorek 23 stycznia i potrwa do piątku. Redakcja money.pl przez całą imprezę jest na miejscu i będzie na bieżąco relacjonowała najważniejsze wydarzenia.

Polska w tym roku wysyła wyjątkowo silną reprezentację na Światowe Forum Ekonomiczne. Pojawi się tam prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Kalendarz obu polityków jest wypełniony po brzegi. Do tego na miejscu będzie prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński.

W tej chwili premier Morawiecki ma w planach kilka spotkań dwustronnych. Z pewnością będzie rozmawiał z Erną Solberg, czyli premierem Norwegii oraz Larsem Rasmussenem, czyli premierem Danii. Do tego pewne jest spotkanie z premierem Holandii - Markiem Rutte. Z informacji money.pl wynika, że do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęło kilkanaście zaproszeń na zakulisowe rozmowy. Ekipa premiera zabiega też o rozmowy z najważniejszymi światowymi przywódcami.

Wciąż spora część spotkań jest ustawiana. Premier z pewnością pojawi się też na kilku panelach dyskusyjnych. W tej chwili kancelaria planuje aż trzy takie debaty z udziałem Mateusza Morawieckiego.

Od wtorku do piątku na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos będzie również prezydent Andrzej Duda. To będzie jego pierwsza wizyta w Davos od czasu objęcia urzędu.

Główne plany rozmów prezydenta? Andrzej Duda stawia na rozmowy o regionie Europy środkowej i Wschodniej, technologiach oraz udziale Polski w projekcie Jednego Pasa, Jednej Drogi. To plan rządu Chińskiego, by stworzyć połączenia drogowe pomiędzy Chinami a Europą. Polska miałaby być istotnym elementem tej układanki.

- Prezydent będzie miał wystąpienie łączące koncepcję "Jednego pasa, Jednego Drogi", bo w tym panelu będzie uczestniczyła także delegacja chińska, z dyskusją o Trójmorzu - wyjaśnia w oficjalnych komunikatach Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta.

W planach prezydent ma udział w panelu dotyczącym Europy Środkowej oraz kilka zamkniętych spotkań. Będzie miał okazję porozmawiać z prezydentami Litwy Dalią Grybauskaite i Ukrainy Petrem Poroszenką oraz komisarzem UE ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannesem Hahnem.

Według oficjalnych zapowiedzi są już w tej chwili potwierdzone spotkania prezydenta Dudy z Abd Allah II ibn Husajnem, czyli królem Jordanii. Do tego prezydent ma zaplanowane spotkanie z Sundarem Pichaiem, prezesem Google.

Jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli kancelarii Prezydenta, Andrzej Duda Podczas dyskusji w formule zamkniętej będzie rozmawiał m.in. o sytuacji na Bliskim Wschodzie z liderami tego regionu. Ważniejsze jednak, że na forum pojawią się wątki dotyczące sytuacji w Polsce i Europie Środkowej.

Andrzej Duda będzie też honorowym gościem imprezy organizowanej przez bank Pekao S.A. W ten sposób prezydent chce wesprzeć polski biznes, który będzie się promował w Davos. A to właśnie Pekao postawiło na mocniejszą promocję. Prezes banku Michał Krupiński pojawi się podczas jednego z paneli tematycznych. Do tego bank organizuje własną dyskusję. Wprowadzenie do tego panelu wygłoszą prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego oraz wspomniany już prezes Michał Krupiński.