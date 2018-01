Wizerunkowy cios dla Polski. Trudna wizyta Morawieckiego i Dudy w Davos

Ten artykuł zobaczą wszyscy – politycy, ekonomiści, ludzie biznesu z całego świata. Prestiżowy amerykański dziennik "The Wall Street Journal" na okładce przygotował materiał o Polsce. Na dodatek, gazetę za darmo otrzymuje każdy uczestnik szczytu.

Polska delegacja w szwajcarskim Davos, bierze udział w najważniejszym wydarzeniu biznesowym świata - World Economic Forum. Wśród obecnych prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Nie będzie to jednak łatwa wizyta, kiedy każdy z uczestników, a na szczycie obecne są najważniejsze persony świata polityki i biznesu, ma szanse przeczytać tak niepochlebny artykuł o Polsce, zamieszczony na pierwszej stronie prestiżowego amerykańskiego dziennika. Na dodatek numeru rozdawanego tam za darmo.



WSJ/Twitter

Na głównych elementach czołówki "The Wall Street Journal" znajdziemy bowiem duży tytuł: "Polska wymazuje historyczną rolę Lecha Wałęsy". Amerykański dziennik przypomina historię polskiej rewolucji solidarnościowej 1989 roku i postać przewodniczącego tego pokojowego ruchu, późniejszego laureata pokojowej nagrody Nobla.

Ale prócz tego, szeroko opisuje spór o rolę Wałęsy i podważanie dziedzictwa słynnego na świat Polaka przez obóz rządzący. Jak możemy przeczytać w materiale, Prawo i Sprawiedliwośc nie tylko uderza w Lecha Wałęsę, ale również podważa 30 lat budowy nowoczesnego, świeckiego, zachodniego państwa.

Shameful, unconscionable treatment of true global hero and Nobel Peace Prize winner Lech Wałęsa by @pisorgpl and @kaczynski_pis #Poland https://t.co/k3IFMgnrv3