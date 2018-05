Minister Zalewska twierdzi, że dla niepełnosprawnych jest dużo pieniędzy. Rząd dał, co miał dać

Rząd nie zrezygnuje z programu 300 plus. 1,5 mld zł na wyprawki szkolne dla wszystkich uczniów mogłoby być przeznaczone na spełnienie postulatów osób niepełnosprawnych. Tak jednak nie będzie. Szefowa MEN Anna Zalewska uważa, że pieniądze dla niepełnosprawnych i tak są w systemie.

Jest ich bardzo dużo - oświadczyła minister w rozmowie z money.pl. - Rząd od początku pracuje nad tym, by żeby inwentaryzować, kumulować w różnych miejscach, by nie były marnotrawione - podkreślała Anna Zalewska.



Minister Zalewska przypomniała też o dwóch ustawach, które mają być spełnieniem potrzeb rodziców – jedna dotycząca podniesienia renty socjalnej do wysokości renty minimalnej i druga i świadczeniach rehabilitacyjnych.

Protest dorosłych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów trwa już w Sejmie prawie miesiąc. Protestujący żądali podniesienia renty socjalnej (co się stało) oraz pieniężnego dodatku w wysokości 500 zł. Od początku nie zgadzali się na zamianę tych pieniędzy na świadczenia rzeczowe, które forsował rządu. We wtorek skrytykowali także rządowy projekt dotyczący tzw. daniny solidarnościowej, uznając, że to nie jest spełnienie ich postulatów.

