Pracownicze Plany Kapitałowe będą bardziej dostępne. Szef PFR podaje propozycje nowych kryteriów

Rząd chce umożliwić najmniej zarabiającym pracownikom realną możliwość udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych - zapewnił w rozmowie z money.pl Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Program obejmie ok. 11,5 mln Polaków, w tej grupie najmniej zarabiający to ok. 10 - 15 proc.



Rząd pracuje nad obniżeniem wpłat od osób najbiedniejszych. Nie chcę przesądzać rozwiązania finalnego, kierunek jest taki, żeby obniżyć wartość wpłat po stronie pracowników, utrzymując je po stronie pracodawcy i budżetu - mówił Borys. Jak wyjaśnił, kluczowe jest dobre opracowanie kryterium. Niektóre np. dochód w gospodarstwie domowy mogłyby być trudne do weryfikacji przec pracodawcę. Dlatego - jego zdaniem - w grę wchodzi "proste kryterium związane z wysokością wynagrodzenia".

