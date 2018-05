Sto tysięcy rozmów biznesowych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Rekordowa frekwencja

Sto tysięcy rozmów biznesowych odbyło się podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego - szacuje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, będącej organizatorem wydarzenia. To pokazuje, ile potencjalnych projektów biznesowych może zostać zainicjowanych w Katowicach.

Kuśpik podkreślił, że możliwość kuluarowych rozmów i spotkania wielu osób jest jedną z dwóch podstawowych korzyści z kongresu, którą wymieniają uczestnicy. Drugą jest szansa uczestniczenia w inspirujących panelach dyskusyjnych, które pozwalają się zorientować, co dzieje się w poszczególnych branżach.W tegorocznym EKG wzięło udział ponad 11 tys. uczestników: przedsiębiorcy oraz - jak mówił Kuśpik - mocna reprezentacja polskiego rządu i mocna reprezentacja Komisji Europejskiej. W jego ocenie najwięcej zainteresowania wzbudzały tematy związane z nowymi technologiami.

Sprawdź, co działo się na tegorocznym EKG

- Rewolucja technologiczna zmienia gospodarkę, zmienia nasze życie, choć jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku - powiedział.



Jak mówił, przedsiębiorcy wnoszą bardzo wiele do rozwoju Polski, a liczni autorzy sukcesu naszego kraju przyjeżdżają do Katowic, by wziąć udział właśnie w Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl