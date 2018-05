Jerzy Kwieciński zabiera głos w sprawie budżetu z Brukseli. "Politycy w UE to zwierzęta polityczne"

- To rozgrywka polityczna. Debata nad powiązaniem funduszy z UE z praworządnością jest wykorzystywana do politycznych celów. To nie jest nic nowego - mówi Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, w rozmowie z money.pl podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Money.pl jest partnerem wydarzenia.





- Politycy i instytucje w UE to zwierzęta polityczne. Myślą horyzontem swoich interesów politycznych, często krótkotrwałych. I to jest niedobre nie tylko dla Polski, ale całej Unii Europejskiej - dodaje.

