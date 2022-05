14. emerytura jednak na stałe? Premier: zrobię wszystko, by tak się stało

MARO 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Takie dodatkowe świadczenia jak 13 tka czy 14 stka dają mi lekki oddech finansowy, razem wzięte to 5 czynszów wraz z mediami, oprócz prądu za moje niewielkie mieszkanie. Ale przypominam że to nie są pieniądze od Kaczyńskiego, Morawieckiego, Suskiego, Witek, Sasina, Maląg i innych PIS dzielcy, to są pieniądze od polskiego podatnika za które tu i teraz bardzo dziękuję. Słuchając PIS dzilców można odnieść fałszywe odczucie że to są ich pieniądze, my daliśmy, my zapłaciliśmy, my wypłacamy, my wypłacimy itp. Jednak ja się nie dam za to kupić, nie ma takich pieniędzy za które dałbym się sprzedać!