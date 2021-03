14. emerytura. Minister ujawnia szczegóły. Wiemy, kto dostanie

W poniedziałek prezydent podpisał ustawę wprowadzającą "czternastki". Co oznacza, że zostaną wypłacone już w czwartym kwartale 2021 roku.

- To jest kolejne świadczenie, które będzie w tym roku wypłacone w ramach naszego szerokiego pakietu Emerytura plus w ramach solidarności międzypokoleniowej, cały pakiet to ponad 36 mld złotych – mówiła minister Maląg w Polskim Radiu.