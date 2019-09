500 plus dla emerytów. Kto może liczyć na nowe świadczenie

500 plus dla emerytów to dodatek, który przysługuje części emerytów o najniższych dochodach.

Początkowo miało przysługiwać tylko osobom pobierającym najniższą emeryturę (935 zł netto). Skorzystać miało z niego 300 tys. osób, jednak Senat zaakceptował poprawki zgłoszone przez PiS, które podnoszą limit dochodowy z 1100 zł do 1600 zł. Programem zostanie więc objętych łącznie ok. 850 tys. osób.

Senackie poprawki wprowadzają zasadę "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że jeśli inne świadczenia (w tym emerytura czy renta) łącznie sięgają na przykład kwoty 1010 zł brutto, wtedy na rękę takie osoby dostaną 490 zł, aż do limitu 1600 zł.

Pieniądze z 500 plus dla emerytów mają być wypłacane od października.

- Jeśli emeryt posiada już orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz spełnia inne warunki, wystarczy, że złoży wniosek, a otrzyma świadczenie. Jeśli orzeczenia nie ma, to zostanie skierowany na badanie do lekarza orzecznika – zapewnia prezes ZUS Gertruda Uścińska.