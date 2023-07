Dodatek do emerytury. Tak państwo płaci pierwszej damie

Llork 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 6 Odpowiedz

Do zakompleksionych z PO: - na tą chwilę Pani Agata nie dostaje nic od Państwa, bo jak nie dożyje emerytury to co jej z tych składek - jako kobieta samodzielna jest aktualnie przez 8 lat odgórnie wyłączona z zawodu, z jakiejkolwiek formy zarabiania pieniędzy - czyli można powiedzieć, że wbrew woli żyje z kieszonkowego od męża - jak chce sobie coś kupić (buty, sukienkę itp) to musi dostać pieniądze od męża Dla tych wszystkich hejterów - nie wszystko jest takie jak się z pozoru wydaje