Wakacje kredytowe. Rząd zdecyduje w okresie wyborczym

Wakacje kredytowe to mechanizm, który ma ulżyć kredytobiorcom odczuwającym skutki podwyżki stóp procentowych w postaci wyższych rat kredytów. Skorzystało z niego prawie 1 mln kredytobiorców, co ujawnił w maju wiceminister finansów Artur Soboń. Jednak zgodnie z ustawą wprowadzającą ten program ma się on skończyć w 2023 r.