Wakacje kredytowe mogą być przedłużone. Premier zapowiada jednak kryterium

barb 20 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Cudownie, niech odwlekają spłatę jak najdłużej, aż do głodowej emerytury:) Niech się tylko powinie noga, a bank będzie mógł pozbyć się takiego delikwenta (pisowcy to mają jednak łeb). Teraz wakacje, hulanki, socjale, a na starość won, no ale jak się wierzy w propagandę...