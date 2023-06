"Wakacje kredytowe" dla każdego frankowicza? TSUE może wytrącić bankom oręż z ręki

matma 37 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Tyyyyyyyyyyyle wyborczego haosu, obietnic, rozwiązań, których nikt z rządzących nie chce zastosować. Wydawać by się mogło, że jeżeli coś jest bezprawne i było a osoby wpadły w pułapki przez kłamstwa instytucji zaufania publicznego (czyli banku) to należy to jaknajszybciej rozwiązać systemowo. Banki padną bo wakacje kredytowe - wakacje były, banki nie padły. Banki padną bo będa kredyty przeliczone na pln po kursie zaciągnięcia i oprocentowane według LIBOR-3M - nie padną. Czemu to się tak przeciąga? Podobnie kwestie kredytowania pod zastaw nieruchomości (tylko nieruchomości) - bank określił - tak, ta nieruchomość jest warta 500 000. Skoro tak określił, to co za problem jak ktoś odda klucze i przestanie być dłużnikiem??? Długo żyję i patrzę i przykro mi jest że tak Polaków się traktuje. Jak owce do strzyżenia. !