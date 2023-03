Cztery sposoby na kredyt frankowy. Wybór nie jest oczywisty

Wskaźnik SARON (odpowiednik WIBOR-u), który wpływa na oprocentowanie kredytów frankowych, podąża śladem głównej stopy referencyjnej banku centralnego Szwajcarii . Według prognoz prawdopodobnie utrzyma się ona na tym poziomie do końca 2024 roku. To najwyżej od 2008 roku.

Frankowicze w opałach

Na sytuację frankowiczów wpływ ma nie tylko SARON, ale przede wszystkim kurs franka szwajcarskiego , który zmienia się częściej niż oprocentowanie kredytu i wpływa zarówno na wysokość raty, jak i kapitału. Kluczowym pod tym względem był rok 2015, gdy 15 stycznia SNB "uwolnił" kurs franka szwajcarskiego i ten względem innych walut silnie się umocnił - w relacji do złotego przez chwilę kosztował ponad 5 zł. Dzień wcześniej za jednego franka trzeba było zapłacić ponad 3,5 zł. Obecnie ok. 4,7 zł.

Frankowicze poszli za radą prezesa

W lutym 2017 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński na antenie radiowej Jedynki powiedział, że frankowicze powinni zacząć samodzielnie walczyć o swoje prawa w sądach. Jak dotąd skierowali do sądów ok. 110 tys. umów kredytowych. Dotychczasowe wyroki (tylko w ubiegłym roku zapadło ponad 9 tys. ) nie pozostawiają złudzeń: klienci banków wygrywają w cuglach.

Prawie 200 tys. wciąż spłacanych zobowiązań i niewykluczone, że trafią na wokandę. Wiele będzie zależało od rozstrzygnięcia w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie dotyczącej "darmowego kredytu". Wyrok zapadnie latem i jeśli będzie zgodny z opinią rzecznika generalnego z lutego tego roku , to może spowodować tsunami pozwów.

Banki w opałach

Przypomnijmy, że jeszcze jakiś temu bankowcy n ie chcieli iść na ugody z klientami . Chcą teraz, ale teraz to nie chcą klienci, bo w sądach mogą "ugrać" znacznie więcej. Na grafice poniżej prezentujemy na przykładzie jednego z frankowiczów, jakie są możliwości.

- Jeśli chodzi o kwestię opłacalności ugód z bankami, to bardzo dużo zależy od tego, czy kredytobiorca niezwłocznie po jej zawarciu zamierza całkowicie spłacić kredyt, czy też spłacać rata po racie zgodnie z harmonogramem. Dlaczego to jest ważne? Bo po zawarciu ugody obniżeniu ulega saldo zadłużenia o kwotę umorzenia kapitału zaproponowaną przez bank. I na tę informację kredytobiorcy zwracają uwagę, ale często pomija inną: całkowity koszt kredytu, a w tym głównie odsetki - mówi w rozmowie z money.pl adw. Bartosz Czupajło.

Z deszczu pod rynnę

Co innego - dodaje rozmówca money.pl - gdyby ktoś chciał niezwłocznie spłacić kredyt lub sprzedać mieszkanie, co również wiąże się z automatyczną spłatą kredytu. Według prawnika warto wówczas rozważyć ugodę, bo zawarcie ugody to sposób na szybkie i bezkosztowe uwolnienie się od wadliwego kredytu frankowego.