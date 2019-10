67 lat i na emeryturę? Niemieccy eksperci: System nie wytrzyma, wiek emerytalny trzeba podnieść

Do 2012 r. wiek emerytalny w Niemczech wynosił 65 lat. Od tamtej pory rośnie, by w 2031 r. zatrzymać się na poziomie 67 lat. Analitycy Niemieckiego Banku Federalnego oceniają jednak, że to nie wystarczy, by system emerytalny pozostawał wydolny. W końcu Niemcy żyją coraz dłużej – już dziś średnia długość życia wynosi 81,2 lat.