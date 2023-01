Coraz później na emeryturę? Polacy odkładają plany przez kryzys

Według badania Randstad Workmonitor, które objęło 35 tys. pracowników w 34 krajach Europy, regionu Azji i Pacyfiku oraz w obu Amerykach, 52 proc. zatrudnionych na świecie obawia się, że bieżąca sytuacja ekonomiczna negatywnie odbije się na stabilności ich zatrudnienia. Jednak to Polacy mają takie obawy częściej – do takich przemyśleń przyznało się ponad 55 proc. badanych.

Oczekiwania pracowników

Nowe źródła dochodu

Równolegle z rosnącymi oczekiwaniami płacowymi, Polacy podejmują środki zapobiegawcze i szukają nowych źródeł dochodu. W Polsce robi tak co trzeci ankietowany. Jak czytamy w raporcie, jesteśmy też bardziej skłonni do brania dodatkowych godzin pracy, aby podreperować domowy budżet.

Plany emerytalne

Co więcej, starsi pracownicy wracają do pracy z powodu sytuacji gospodarczej. Jak podają autorzy, w ostatniej edycji badania nastąpił znaczący spadek liczby osób, które sądzą, że będą mogły to zrobić przed 65. rokiem życia – z 61 proc. w ubiegłym roku do 51 proc. obecnie, co wskazuje na powszechne wątpliwości dotyczące przyszłości. Spośród osób powyżej 55 lat 26 proc. twierdzi, że wstrzyma się z przejściem na emeryturę.