Informatyk z Poznania najbogatszym emerytem w Polsce. Dostaje więcej, niż zarabia premier

Najwyższa emerytura w kraju należy do informatyka z Poznania. Jego świadczenie to 27 635,90 zł brutto, czyli 22 776,86 zł netto. Rekordzista otrzymuje co miesiąc więcej pieniędzy niż premier, którego pensja to ponad 17 tys. zł brutto miesięcznie - wylicza Interia Biznes.