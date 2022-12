Oto najwyższa emerytura w Polsce. Prezes ZUS podała kwotę

Więcej lat pracy to wyższa emerytura

Zobacz także: Dobrowolny ZUS w Polsce to tylko marzenie. Jak to wygląda w innych krajach Europy?

Jak relacjonuje "Fakt", prof. Gertruda Uścińska podała też, że najniższa kwota emerytury w Polsce to obecnie jeden grosz. Tyle dostaje kobieta, która przepracowała jeden dzień na umowie-zlecenie i zgromadziła niecałe trzy złote kapitału. Prezes ZUS wielokrotnie wspominała, że nie jest zwolenniczką obecnego systemu emerytalnego, w którym groszowe świadczenia wypłaca się co miesiąc. - Najprostszym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady, by te groszowe emerytury nie były wypłacane co miesiąc, tylko na przykład raz na rok, bo i tak zachowane jest prawo do opieki zdrowotnej czy do innych świadczeń – mówiła w sierpniu w rozmowie z PAP.