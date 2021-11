Czternasta emerytura. Czy można ją dostać po zmarłym? Mamy odpowiedź ZUS

"Czternastka", czyli dodatkowa czternasta emerytura z ZUS , przysługuje wyłącznie tym uprawnionym, którzy żyli w chwili odbioru świadczenia. Gdy świadczenie nie zostało jeszcze przekazane uprawnionemu, nie otrzyma go rodzina w postaci świadczenia niezrealizowanego. To zupełnie inny mechanizm, niż w przypadku podstawowej emerytury czy renty, gdzie funkcjonuje tzw. niezrealizowane świadczenie .

Niezrealizowane świadczenie z ZUS. Czy rodzina może dostać czternastą emeryturę po zmarłym?

Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. - Jeżeli np. członek naszej rodziny zmarł w listopadzie, a ZUS nie wypłacił przysługującego mu za ten miesiąc świadczenia, ponieważ otrzymał informację o zgonie tej osoby, to niezrealizowane świadczenie za listopad możemy wypłacić uprawnionym członkom rodziny tej osoby - na ich wniosek - wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku trzynastej czy czternastej emerytury.