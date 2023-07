"Czternastka" na stałe. Posłowie dali zielone światło

eafdsc 47 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Ci, co dają się przekupić rozdawnictwem chyba nie rozumieją, że żaden rząd nie ma własnych pieniędzy. Żeby jednym dać, trzeba innym zabrać. Tak np. rozdaje się kasę kołom gospodyń wiejskich, kosztem wsparcia ofiar przestępstw. Rozdawana kasa jest naszą wspólną kasą lub zaciągniętym długiem, który też my będziemy musieli oddać. Zapłacimy wszyscy. A mogłoby to pójść na utworzenie miejsc pracy, remonty dróg, poprawę bezpieczeństwa, darmowe przedszkola, lekarstwa czy badania zdrowotne itp. Właśnie trwa największy transfer majątku od ludzi zaradnych, pracowitych i kompetentnych do nieudolnych, leniwych i o niskich kwalifikacjach. Jako że jestem przedsiębiorczy i bez dzieci, nie mam złudzeń. Nic nie dostanę, a wręcz będą mnie łupić podatkami i coraz większym ZUSem. Ode mnie głównie zależy jak mi się wiedzie i jak będę żył na starość. Żaden polityk czy partia mi nie pomoże. Im zależy by nas utrzymać w finansowej ciemnocie. Czytaliście ksiązke pt. Emerytura nie jest Ci potrzebna? Jest o zarządzaniu pieniędzmi, budowaniu majątku. Można uniezależnić się finansowo i wyjść spod wpływu rządzących, a takie coś nie bardzo im się podoba. Ludzi z pieniędzmi trudno przekupić plusami.