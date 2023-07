Emerytura o 5 lat wcześniej. Rząd szykuje zmiany. Kto skorzysta?

Polak 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po.wyborach to już 8 lat wprowadzają,niech powiedzą to tym co w piachu leżą,a na nich głosowali,rozwiązania leżą na stole tylko procedować je troszkę sprawiedliwości dla tych co na to wszystko długo i ciężko w tym kraju pracuja