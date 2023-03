Prezes ZUS podała wyliczenia ws. emerytur. Są wątpliwości

Według ZUS każdy rok pozostania na rynku pracy zwiększa emeryturę od 10 proc. do 15 proc. Eksperci wskazują jednak, że korzyści te nie są aż tak duże. Odraczając emeryturę w czasie, traci się bowiem nie tylko prawo do "zwykłych emerytur" wraz z ich waloryzacją, ale także do trzynastek i czternastek.