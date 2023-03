ZUS w ogniu krytyki. W tle tysiące błędnie zaniżonych lub odebranych emerytur

BOLO 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Żeby otrzymać prawo do niemieckiej emerytury należy przede wszystkim przepracować na terenie Niemiec co najmniej rok. Do tego niezbędne jest płacenie składek emerytalnych przez tak zwany okres wyczekiwania. Wynosi on minimum 5 lat. Należy wówczas być objętym ubezpieczeniem emerytalnym oraz opłacać minimalne składki. Problem ten dotyczy również innych krajów UE. Nie wszyscy o tym wiedzą i nie przestrzegają obowiązujących tam warunków. Co niby z tym ma zrobić nasz ZUS?