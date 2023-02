Prezes ZUS: odczekanie 7 lat może emeryturę nawet podwoić

100 PROCENT R... 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

100 PROCENT RACJI Przeżycie 7 lat przez mężczyznę na emeryturze, pod warunkiem, że w ogóle jej dożyje - to jest praktycznie cała jego oczekiwana długość przebywania na tej emeryturze. Więc po jaką cholerę miałby jeszcze z tym zwlekać? Chyba tylko po to, żeby złodziejski ZUS miał pewność, że niedoszły emeryt zaliczy zgon a składki przepadną na ich korzyść. Wywrócicie się do góry tłustym bebechem i padniecie na ryj, bo już niedługo nie będzie komu płacić takich składek. Nam gówno a wy sobie nowe biura, parkingi, nowiutkie limuzyny, premie, nagrody i wygodne posadki, to jest zwykłe pasożytnictwo. Najprostsze prace są obarczone takimi podatkami obecnie, że to jest parodia po prostu. Od lipca 2023 minimalna to będzie 3600 brutto, pracodawca musi odprowadzić do złodziejskiej partii PiS prawie 4400 złotych a pracownik dostanie do ręki 2783 złote. To oznacza, że składki osiągnęły niespotykany dotąd pułap 1616 złotych, które zanosimy w zębach do państwa. W zamian otrzymując przygłupów w parlamencie, rady polityków oderwane od rzeczywistości jak kupić tanie masło czy mleko albo jajka, idiotyczną propagandę TVP, nie działający system opieki zdrowotnej oraz opresyjne polowanie na obywateli w postaci mandatów od milicji. Wszystko w sosie wysokiej inflacji bo PiS dodrukował tyle pieniędzy, że wzrost ilości towaru za jego kadencji to było +3,5% a wzrost gotówki w obiegu to było +35%. Jak widać dysproporcja 1 do 10, więc ceny absolutnie musiały wzrosnąć. Realna inflacja w naszym kraju jest zdecydowanie większa niż to co podaje GUS. Zawiera się gdzieś między 50 a 100%, pensje rosną w ujęciu liczbowym ale i tak można za nie kupić zdecydowanie mniej towaru. Waluta zamiast oscylować w granicy 4 zł za 1 eur, spadła do prawie 5 zł za 1 eur a dużo towarów ciągniemy z importu, więc kupujemy mniej. PiS zubożył nas swoją polityką monetarną o kilka lat rozwoju, a wszyscy, którzy mieli jakieś oszczędności i trzymali je w gotówce - stracili ponad 40% ich wartości. Gównopartia PiS, podziękujcie im przy wyborach.