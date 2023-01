Prezes ZUS rozprawia się z mitem bankructwa systemu. Jest nowa prognoza

Polak abc 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

-=-panie Ziobro ,Kaczyński, kim wy jesteście ? wielmożny pan Morawiecki rozdaje kasę jak swoją, bankowcu od siedmiu boleści to z moich podatków także, opiekuję się zoną niezdolną do samodzielnej egzystencji po rozległym udarze niedokrwiennym po obumarciu lewej półkuli mózgu, całkowita afazja, niedowład połowiczny, i inne zaburzenia, dzieciak kilkuletni logiczniej reaguje od niej , mija około pięć lat od udaru, ma 61 lat jest już emerytką, ale nagle Twój ZUS w sierpniu 2022 r Konin oraz wrzesień 2022 r odwołanie Poznań- premierze wszystkich Polaków - Konin i Poznań ZAOCZNIE stwierdził ze jest zdrowa i zdolna do samodzielnej egzystencji i zabrał jej dodatek250 zł miesięcznie a ty miliony rozdajesz bankowcu za nic, ja nie odpuszczam sprawa jest w sądzie, ale najśmieszniejsze jest to ze nikt w w królestwie ZUS u za to nie odpowiada nikogo nie mogę oskarżyć nawet jak wygram sprawę, po skończeniu tego cyrku opublikuje dane lekarzy którzy brali udział w tym cyrku jako orzecznicy ZUS- i zgłoszę was ze wykonujecie zawód lekarza z zerową wiedzą wiec panie Ziobro Kaczyński Morawicki może mnie dacie kilka tysięcy na to żebym mógł wynająć europejskich prawników i oskarżyć was w Europejskim Trybunale Praw Człowieka za za to co wyczynia podległy tobie premierze wszystkich Polaków ZUS i lekarze orzecznicy z zerową wiedzą ,mieszkam w Turku wielkopolska jakbyście chcieli mnie poszukać i dać mi te pieniądze żebym przedstawił to bezprawie w odpowiednim Trybunale Praw Człowieka czekam .czekam. CZEKAM