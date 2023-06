Emerytury pomostowe mają zostać na stałe. Część Polaków może szybciej przejść na świadczenie

Uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych to jeden z elementów porozumienia rządu z "Solidarnością", ogłoszonego w ubiegłą środę. Projekt w tej sprawie trafił już do Sejmu, a we wtorek zyskał pozytywną opinię sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Za poparciem projektu nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych oraz o niektórych innych ustaw posłowie komisji opowiedzieli się jednogłośnie.