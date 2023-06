Ile osób pobiera emerytury pomostowe? ZUS odkrywa karty

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w marcu emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób. To wzrost o 3,4 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Świadczenie przede wszystkim pobierają mężczyźni (90 proc.), ponieważ to oni są najczęściej zatrudniani przy pracach ciężkich.