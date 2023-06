ZUS odkrył karty. Oto ile wynosi przeciętna emerytura

Po waloryzacji minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł. Przypomnijmy: 1 marca podwyższono kwoty najniższych emerytur i rent o 250 zł (z 1 338,44 zł do 1 588,44 zł).

Emerytury Polaków. ZUS pokazał liczby

– Przeciętna emerytura wypłacona w marcu tego roku wyniosła 3 482,63 zł. Dla porównania w marcu 2022 roku świadczenie to wyniosło 2903,85 zł. Oznacza to wzrost o 578,78 zł rok do roku – powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

– W marcu 2023 r. emerytury i renty w ZUS pobierało ponad 7,8 mln świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną 15,1 proc. świadczeniobiorców – przekazała prezes ZUS.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Rafał Rudziński, Prezes Spółki Robert Bosch i Reprezentant Grupy Bosch w Polsce w rozmowie Money.pl

Z danych Zakładu wynika również, że największy odsetek emerytur – 13,8 proc. – to emerytury w przedziale od 2 200,01 zł do 2,6 tys. zł. Prezes Uścińska zwróciła uwagę na to, że w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tys. zł.

W marcu 2022 r. wynosiła ona 108,0 tys., a w tym roku wyniosła 258,8 tys., zatem w porównaniu z rokiem poprzednim była wyższa o 150,8 tys. czyli o 139,6 proc. – dodała.

Zakład podał również, że emerytury w wysokości ponad 10 tys. zł pobierało 36,9 tys. osób, w tym gronie było 1008 świadczeniobiorców, którzy pobierali emeryturę w wysokości ponad 15 tys. zł.

Kobiety wciąż dostają mniej od mężczyzn

ZUS porównał także dane dotyczące emerytur mężczyzn i kobiet. Okazuje się, że kobiety wciąż otrzymują statystycznie niższą emeryturę niż mężczyźni.

Wpływ na to ma przede wszystkim sytuacja na rynku pracy, luka płacowa oraz przerwy w karierze spowodowanej macierzyństwem i rodzicielstwem – mówiła prof. Uścińska.

Z raportu ZUS wynika, że 42,5 proc. kobiet pobiera świadczenia w wysokości do 2,4 tys. zł. Z kolei emeryturę w wysokości powyżej 3 tys. zł pobiera 34,5 proc. kobiet. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku liczba kobiet pobierających emerytury w wysokości powyżej 5 tys. zł wzrosła o 160,6 tys. – wskazał Zakład.

"W rozkładzie wysokości emerytur w populacji mężczyzn tendencja jest odwrócona. To w przedziałach wysokości do 3 tys. zł odsetek mężczyzn pobierających emerytury jest niższy niż w populacji kobiet. Od 3 tys. zł do 3,2 tys. zł i w każdym kolejnym przedziale, odsetek mężczyzn pobierających emeryturę jest wyższy niż w populacji kobiet – podał ZUS.

W przedziale wysokości pomiędzy 4 tys. a 4,5 tys. zł odsetek ten jest najwyższy i wynosi 10,7 proc. Emeryturę w wysokości powyżej 3 tys. zł pobiera 73,6 proc. populacji mężczyzn.

Emerytury wyjątkowe dla ponad 2 tys. osób

ZUS przekazał także dane o emeryturach wyjątkowych, czyli dla osób, które ukończyły 100 lat. Jest to świadczenie honorowe przyznawane w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty bazowej.

Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Emerytura wyjątkowa przysługuje z urzędu, automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat.

Zakład podał, że wysokość emerytury wyjątkowej z tytułu ukończenia 100 lat zależy od dokładnej daty ukończenia 100 lat przez świadczeniobiorcę. Od 1 marca 2023 roku wynosi ona 5 540,25 zł brutto (dlatego osoby, które ukończyły wiek 100 lat, np. w styczniu 2023 roku otrzymały emeryturę wyjątkową w wysokości 4 944,79 zł) – tłumaczy ZUS.

Kwota przyznanej emerytury wyjątkowej nie podlega waloryzacji, czyli do końca życia świadczeniobiorcy jest wypłacana w tej samej wysokości.

W marcu 2023 r. ZUS wypłacał emerytury wyjątkowe 2,85 tys. świadczeniobiorcom, większość – 2,42 tys. – stanowiły kobiety.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

finanse gospodarka zus

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.