Debata Kidawa-Błońska - Jaśkowiak. "Wyższy wiek emerytalny jest dobry"

- Będę zawsze po stronie słabszych, po stronie obywateli - zaznaczył. - Silna Polska to Polska w Europie. Musimy się trzymać tych wartości, które są w Europie. Bezpieczna Polska to nie tylko dzięki zbrojeniom, ale ze względu na współpracę - dodał.

Koniec z węglem w 2035?

- Trzymam się realiów. Odchodzenie od węgla to nie wcześniej niż 20-30 lat - wskazał. - Redukujmy zużycie węgla, a szczególnie niską emisję. Patrzmy jednak przez pryzmat ubóstwa energetycznego. Ludzie nie korzystali by z węgla, gdyby mieli możliwość wykorzystania paliwa gazowego. Musimy wspierać i edukować społeczeństwo - dodał.

- To zadanie dla rządu, żeby wykorzystać środki unijne i pomagać słabszym, tylko rząd musi to umieć wykorzystać - argumentowała Kidawa-Błońska.

Dobry wyższy wiek emerytalny

- Platforma podniosła wiek emerytalny i to było dobre rozwiązanie. Zrobiliśmy jednak błąd, bo nie przekonaliśmy Polaków, że na długa metę to dobre rozwiązanie. Teraz należy zachęcać i przekonywać Polaków do pracy. To co proponuje ZUS pokazuje, że ich długość pracy decyduje jak będą żyli później - powiedziała pani marszałek.