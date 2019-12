wiadomości 1 godzinę temu

Trzynasta emerytura przed wyborami prezydenckimi. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny

Rządzący mają robić wszystko co możliwe, by do wypłaty trzynastej emerytury doszło w kwietniu 2020 r. - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Czasu nie ma dużo, bo po drodze jest jeszcze konieczne uchwalenie ustawy i przygotowania ZUS-u do wypłat.

Podziel się Dodaj komentarz